В НХЛ сняли видео шайбы Тарасенко с передач Тренина и Юрова

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил полностью российскую шайбу в матче против «Коламбуса». Хоккеист отличился на 17-й минуте второго периода с передач партнёров по команде Якова Тренина и Данилы Юрова.

«Дикари» выиграли матч на выезде со счётом 5:2. Шайбы забросили: Райан Хартман (34-я минута), Тарасенко (37), Йоэль Эрикссон Эк (52), Кирилл Капризов (59), Мэтт Болди (59) — Зак Веренски (16), Зак Веренски (38).

Лидер «Уайлд» Капризов забил 22-й гол в сезоне и сделал две результативные передачи.

«Миннесота» набрала 47 очков и закрепилась на третьем месте в Западной конференции. У «Коламбуса» 34 балла и он замыкает турнирную таблицу Востока.