Овечкин опередил Шэнахана по числу проведённых матчей в НХЛ

Сегодня, 06:53




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сегодня ночью провёл 1525-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

По числу игр в Национальной хоккейной лиге российский хоккеист опередил Брэндана Шэнахэна и занимает 21-е место в списке лучших. На 20-й строчке расположился Райан Сутер, в активе которого 1526 матчей.

Лидирует в лиге по этому показателю Патрик Марло (1779 игр), второе место удерживает за собой Горди Хоу (1767), на третьей строчке расположился Марк Мессье (1756).

Среди действующих игроков лучший результат у игрока обороны «Колорадо Эвеланш» Брента Бёрнса (1526).

