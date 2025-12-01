Хоккей-обозрение

Макдэвид забил в меньшинстве и догнал Маккиннона в гонке бомбардиров

Сегодня, 07:21 Автор: Андрей Моисеев




Коннор Макдэвид, Эдмонтон Ойлерз

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в своём фирменном стиле забросил шайбу в меньшинстве в поединке против «Бостона» и установил окончательный счёт в матче.

«Ойлерз» выиграли 3:1 и с 40 очками расположились на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Капитан «Эдмонтона» набрал 58 (21+37) баллов и догнал Натана Маккиннона в гонке бомбардиров текущего сезона. Замыкает топ-3 лучших 19-летний форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини — 51 (18+33).

Следующий матч подопечные Криса Ноблоха проведут 20 декабря с «Миннесотой».

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Питтсбург» без Малкина проиграл семь матчей подряд в НХЛ
Арбитр КХЛ нецензурно высказались о Хартли во время матча с ЦСКА
НХЛ признала Шестёркина первой звездой матча с «Сент-Луисом»
Капризов опередил ветерана «Миннесоты» и вошёл в топ-3 бомбардиров команды
Макдэвид забил в меньшинстве и догнал Маккиннона в гонке бомбардиров
Овечкин опередил Шэнахана по числу проведённых матчей в НХЛ
В НХЛ сняли видео шайбы Тарасенко с передач Тренина и Юрова
В КХЛ игрок «Нефтехимика» ударил судью в лицо и был удалён с площадки
СКА одержал победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ
«Локомотив» третий раз в сезоне обыграл ЦСКА


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты