Макдэвид забил в меньшинстве и догнал Маккиннона в гонке бомбардиров

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в своём фирменном стиле забросил шайбу в меньшинстве в поединке против «Бостона» и установил окончательный счёт в матче.

«Ойлерз» выиграли 3:1 и с 40 очками расположились на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Капитан «Эдмонтона» набрал 58 (21+37) баллов и догнал Натана Маккиннона в гонке бомбардиров текущего сезона. Замыкает топ-3 лучших 19-летний форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини — 51 (18+33).

Следующий матч подопечные Криса Ноблоха проведут 20 декабря с «Миннесотой».