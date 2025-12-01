Капризов опередил ветерана «Миннесоты» и вошёл в топ-3 бомбардиров команды

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче НХЛ против «Коламбуса» записал на свой счёт заброшенную шайбу и две результативные передачи.

Российский форвард «Уайлд» за шесть сезонов за океаном набрал 427 (207+220) очков, опередил 36-летнего защитника Джареда Сперджена и вышел на чистое третье место в списке самых результативных игроков команды за всю историю.

Впереди остались только Микко Койву (709, 205+504) и Мариан Габорик (437, 219+218).

Хоккеист переписывает историю «Миннесоты». По голам Капризов уже второй в клубе, до рекорда Габорика — всего 12 шайб.