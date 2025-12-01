Хоккей-обозрение

НХЛ признала Шестёркина первой звездой матча с «Сент-Луисом»

Игорь Шестёркин, Нью-йорк Рейнджерс

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ. «Синерубашечники» выиграли в гостях у «Сент-Луиса» со счётом 2:1, российский голкипер отразил 26 бросков по своим воротам.

Счёт в конце первого периода открыл нападающий «Блюз» Йонатан Берггрен. Гейб Перро на седьмой минуте второго периода реализовал численное преимущество. Победную шайбу на третьей минуте овертайма забил Джей Ти Миллер с передач Винсента Трочека и Владислава Гаврикова.

29-летний Шестёркин в этом сезоне в 28 играх одержал 14 побед. «Рейнджерс» расположились на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

