Хоккей-обозрение

Арбитр КХЛ нецензурно высказались о Хартли во время матча с ЦСКА

Сегодня, 08:46 Автор: Андрей Моисеев




Боба Хартли, Локомотив

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались «Локомотив» и ЦСКА, произошёл инцидент с участием судьи.

Арбитры ошибочно определили проброс шайбы у ярославской команды, что вызвало бурную реакцию главного тренера «железнодорожников» Боба Хартли.

Решение было пересмотрено судейской бригадой, после объявления на стадионе один из арбитров забыл выключить микрофон и в эфир трансляции попала его нецензурная лексика в адрес 65-летнего специалиста.

«Он не знает, что сказать. Деда трясёт», — сказал арбитр, разбавив слова ненормативной лексикой.

«Локомотив» выиграл матч со счётом 2:1 и с 52 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

Фото: РИА Новости







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Питтсбург» без Малкина проиграл семь матчей подряд в НХЛ
Арбитр КХЛ нецензурно высказались о Хартли во время матча с ЦСКА
НХЛ признала Шестёркина первой звездой матча с «Сент-Луисом»
Капризов опередил ветерана «Миннесоты» и вошёл в топ-3 бомбардиров команды
Макдэвид забил в меньшинстве и догнал Маккиннона в гонке бомбардиров
Овечкин опередил Шэнахана по числу проведённых матчей в НХЛ
В НХЛ сняли видео шайбы Тарасенко с передач Тренина и Юрова
В КХЛ игрок «Нефтехимика» ударил судью в лицо и был удалён с площадки
СКА одержал победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ
«Локомотив» третий раз в сезоне обыграл ЦСКА


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты