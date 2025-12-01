Арбитр КХЛ нецензурно высказались о Хартли во время матча с ЦСКА

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались «Локомотив» и ЦСКА, произошёл инцидент с участием судьи.

Арбитры ошибочно определили проброс шайбы у ярославской команды, что вызвало бурную реакцию главного тренера «железнодорожников» Боба Хартли.

Решение было пересмотрено судейской бригадой, после объявления на стадионе один из арбитров забыл выключить микрофон и в эфир трансляции попала его нецензурная лексика в адрес 65-летнего специалиста.

«Он не знает, что сказать. Деда трясёт», — сказал арбитр, разбавив слова ненормативной лексикой.

«Локомотив» выиграл матч со счётом 2:1 и с 52 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.