«Питтсбург» без Малкина проиграл семь матчей подряд в НХЛ

Без травмированного нападающего Евгения Малкина «Питтсбург» не одержал ни одной победы в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард пропустил семь матчей и все из них команда проиграла.

Очередное поражение «Пингвинз» потерпели от «Оттавы». Поединок в столице Канады завершился со счётом 4:0.

В составе «Сенаторз» отличились Брэди Ткачук (3-я минута, 54-я), Дэвид Перрон (22) и Клод Жиру (25).

Накануне поступила информация, что 39-летний хоккеист приступил к ледовым тренировкам и в скором времени должен выйти на лёд в официальном матче.