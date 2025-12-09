Хоккей-обозрение

Проворов: сезон для «Коламбуса» может закончиться досрочно

Сегодня, 11:07




Иван Проворов. Коламбус Блю Джекетс

Защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов после матча с «Миннесотой» прокомментировал выступление команды в последних матчах.

«На данном этапе нам нужно понять, как побеждать. Иначе сезон для нас закончится досрочно. Сейчас нельзя отставать, потому что наверстать упущенное будет слишком сложно», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

«Коламбус» проиграл 6 из 7 последних матчей и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. От восьмого места команду отделяет пять очков.

28-летний Проворов в этом сезоне набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+3».

