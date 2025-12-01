Морозов рассказал о рекордной посещаемости матчей КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о рекордной посещаемости матчей Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026.

«В нынешнем сезоне на момент декабрьской паузы в регулярном чемпионате зафиксировано, что в среднем на матч ходит 8000 зрителей — такого ещё не было за 17 лет существования лиги», — приводят слова Морозова «Известия».

Самый посещаемый клуб в этом сезоне — минское «Динамо». Арена в столице Белоруссии заполняется на 100%, в среднем на каждую игру команды приходят 15085 человек.

Турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ярославский «Локомотив», на Востоке лидирует магнитогорский «Металлург».