Хартли прокомментировал оскорбления судьи во время матча с ЦСКА

Сегодня, 14:02 Автор: Андрей Моисеев




Боба Хартли, Локомотив

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли на пресс-конференции после матча с ЦСКА прокомментировал эпизод, во время которого один из судей забыл выключить микрофон и на весь стадион обматерил тренера.

«Хотел позвать их на ужин», — иронично ответил Хартли, о чём говорил с арбитрами во время матча.

Напомним, в одном из спорных эпизодов один из судей забыл выключить микрофон и в эфир трансляции попала его нецензурная лексика в адрес главного тренера «железнодорожников».

«Локомотив» набрал 52 очка и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведёт 20 декабря с «Авангардом».

