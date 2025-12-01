Овечкин наблюдал, как игрок «Вашингтона» изобразил собаку и начал гавкать

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Вашингтон» и «Торонто», нападающий «столичных» Брэндон Дьюхейм стал гавкать, изображая собаку.

За происходящим наблюдали одноклубники американца, в том числе капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Клуб из столицы США в пятый раз проводит совместно с фондом PEDIGREE Foundation акцию, которая направлена на поддержку собак.

«Вашингтон» одержал победу над «Мэйпл Лифс» (4:0), набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.