Овечкин наблюдал, как игрок «Вашингтона» изобразил собаку и начал гавкать

Сегодня, 15:44 Автор: Андрей Моисеев




Брэндон Дьюхейм, Вашингтон Кэпиталз

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Вашингтон» и «Торонто», нападающий «столичных» Брэндон Дьюхейм стал гавкать, изображая собаку.

За происходящим наблюдали одноклубники американца, в том числе капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Клуб из столицы США в пятый раз проводит совместно с фондом PEDIGREE Foundation акцию, которая направлена на поддержку собак.

«Вашингтон» одержал победу над «Мэйпл Лифс» (4:0), набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото: RMNB







