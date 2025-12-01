Хоккей-обозрение

ХК «Ростов» в 2025 году получил из бюджета 150 млн рублей

Правительство региона выделило в этом году ХК «Ростов» 150 млн рублей из областного бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минспорта Ростовской области.

Всего с 2014 по 2024 год команда получила 750 млн рублей субсидий.

Накануне пресс-служба хоккейного клуба заявила о снятии с розыгрыша Всероссийской хоккейной лиги.

В этом сезоне ХК «Ростов» после 35 матчей набрал 23 очка и занимает последнее место в турнирной таблице ВХЛ. Ближайший матч ростовские хоккеисты должны провести 20 декабря против «Кристалла» из Саратова.

С 31 октября по 10 декабря команда проиграла 14 игр подряд.

