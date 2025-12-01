«Трактор» в первом матче под руководством Корешкова проиграл «Металлургу» Сегодня, 19:24 Автор: Андрей Моисеев









«Трактор» проиграл «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Дерек Барак (18-я минута), Егор Яковлев (22), Сергей Толчинский (28), Дмитрий Силантьев (30, 53), Валерий Орехов (33) и Роман Канцеров (60). У проигравших отличились Семён Дер-Аргучинцев (8), Андрей Никонов (24), Михаил Григоренко (49) и Виталий Кравцов (57). 30-летний нападающий «Магнитки» Толчинский набрал 4 (1+3) очка в матче. «Металлург» набрал 57 очков и продолжает возглавлять общую турнирную таблицу КХЛ. «Трактор» проиграл пятый матч подряд и идёт шестым на Востоке.



Фото: ХК «Трактор»
















