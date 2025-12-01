Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Виннипег» Сегодня, 07:35 Автор: Андрей Моисеев









В Денвере завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Колорадо» одержал победу над «Виннипегом» со счётом 3:2. В составе победителей отличились Брент Бёрнс (10-я минута), Мартин Нечас (16) и Паркер Келли (42). У проигравших шайбы забросили Морган Бэррон (40) и Марк Шайфли (44). Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду более 21 минуты, сделал один бросок и отметился результативной передачей на Келли. Нападающий «Джетс» Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-2». «Колорадо» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. У «Виннипега» 32 очка и он идёт 11-м на Западе.



Фото: nhl.com















