Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Виннипег»

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Колорадо» одержал победу над «Виннипегом» со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Брент Бёрнс (10-я минута), Мартин Нечас (16) и Паркер Келли (42). У проигравших шайбы забросили Морган Бэррон (40) и Марк Шайфли (44).

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду более 21 минуты, сделал один бросок и отметился результативной передачей на Келли.

Нападающий «Джетс» Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-2».

«Колорадо» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. У «Виннипега» 32 очка и он идёт 11-м на Западе.

