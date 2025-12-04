Хоккей-обозрение

Защитник «Далласа» Любушкин поучаствовал в разгроме «Анахайма»

«Даллас» разгромил в гостях «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Хонда-центра» завершился со счётом 8:3.

Шайбы в игре забросили: Оскар Бек (3-я минута), Роопе Хинц (5), Сэм Стил (13), Томас Харли (15), Джейсон Робертсон (32, 36), Адам Эрни (39), Илья Любушкин (42) — Райан Пилинг (4), Беккетт Сеннеке (42), Микаэль Гранлунд (55).

31-летний защитник «Старз» Любушкин забросил первую шайбу в текущем сезоне.

Матч между командами в Далласе в начале ноября завершился победой «Дакс» со счётом 7:5. В следующий раз команды встретятся между собой 14 января в Калифорнии.

«Даллас» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» проиграл 4 из 5 последних игр и идёт пятым на Западе.

