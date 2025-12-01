Хоккей-обозрение

Даниил Бут поделился впечатлением от дебютной шайбы в НХЛ

Сегодня, 09:37 Автор: Андрей Моисеев




Даниил Бут, Юта Мамонт

Нападающий «Юты» Даниил Бут в матче с «Нью-Джерси» забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист открыл счёт в игре на 10-й минуте первого периода.

«Дэвилз» в ответ дважды огорчили вратаря «Мамонт» Карела Веймелка и одержали победу. В составе гостей отличились Коннор Браун (32-я минута) и Стефан Ноэсен (45).

«Не буду врать, было очень приятно забросить первую шайбу, но самое главное — это побеждать, а сегодня мы проиграли», — приводит слова Бута пресс-служба «Юты».

20-летний Бут в этом сезоне в 10 играх набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1».

