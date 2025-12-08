Маккиннон опередил Макдэвида в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон в матче с «Виннипегом», который состоялся в ночь на 20 декабря, отметился результативной передачей.

Форвард «Эвеланш» набрал 59 (28+31) очков в нынешнем сезоне и на один бал опережает в списке лучших бомбардиров чемпионата капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, в активе которого 21 шайба и 37 передач.

Третье место в рейтинге лучших по системе «гол+пас» занимает Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» — 53 (18+35). В пятёрку лучших входят одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (48, 17+31) и Микко Рантанен из «Далласа» (48, 14+34).

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 42 (13+29) очка и занимает девятое место в списке.