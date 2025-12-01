Хоккей-обозрение

ESPN представила свой вариант состава сборной Канады на ОИ-2026

Состав сборной Канады по хоккею на Олимпиаду 2026

Эксперты телеканала ESPN представили свой вариант состава сборной Канады на Олимпиаду 2026 года.

В опубликованном списке 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Вратари: Джордан Бинингтон («Сент-Луис»), Логан Томпсон («Вашингтон»), Скотт Уэджвуд («Колорадо»).

Защитники: Кейл Макар, Деван Тэйвз (оба — «Колорадо»), Томас Харли («Даллас»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Шей Теодор («Вегас»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Трэвис Санхейм («Филадельфия»).

Нападающие: Брэндон Хагель, Брейден Пойнт (оба — «Тампа-Бэй»), Брэд Маршан, Сэм Райнхарт (оба — «Флорида»), Митч Марнер, Марк Стоун (оба — «Вегас»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Ник Сузуки («Монреаль»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Марк Шайфли («Виннипег»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Коннор Бедард («Чикаго»), Том Уилсон («Вашингтон»).

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр пройдет с 11 по 22 февраля в Италии. Игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпиаде впервые с 2014 года.

