ESPN представила свой вариант состава сборной Канады на ОИ-2026 Сегодня, 15:14 Автор: Андрей Моисеев









Эксперты телеканала ESPN представили свой вариант состава сборной Канады на Олимпиаду 2026 года. В опубликованном списке 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. Вратари: Джордан Бинингтон («Сент-Луис»), Логан Томпсон («Вашингтон»), Скотт Уэджвуд («Колорадо»). Защитники: Кейл Макар, Деван Тэйвз (оба — «Колорадо»), Томас Харли («Даллас»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Шей Теодор («Вегас»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Трэвис Санхейм («Филадельфия»). Нападающие: Брэндон Хагель, Брейден Пойнт (оба — «Тампа-Бэй»), Брэд Маршан, Сэм Райнхарт (оба — «Флорида»), Митч Марнер, Марк Стоун (оба — «Вегас»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Ник Сузуки («Монреаль»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Марк Шайфли («Виннипег»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Коннор Бедард («Чикаго»), Том Уилсон («Вашингтон»). Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр пройдет с 11 по 22 февраля в Италии. Игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпиаде впервые с 2014 года.



Фото: ИИХФ















