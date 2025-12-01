«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Уфе завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Шайбы в игре забросили: Степан Фальковский (11-я минута), Александр Барабанов (56) — Владислав Ефремов (60).

До этого матча две игры в Казани и одна в Уфе в рамках «зелёного дерби» завершились победой казанских хоккеистов (3:1, 4:1, 6:3), один поединок остался за уфимцами (4:1).

«Ак Барс» набрал 52 очка и продолжает занимать второе место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 33 очками идёт девятым на Востоке.