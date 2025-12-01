Хоккей-обозрение

«Спартак» выиграл в гостях у СКА три последних матча с общим счётом 14:3

СКА — Спартак, 20 декабря 2025

СКА уступил «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в «Ледовом дворце» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Шайбы в игре забросили: Рокко Гримальди (2-я минута) — Михаил Мальцев (34), Вениамин Королёв (56).

Три последних матча между командами в Санкт-Петербурге завершились победой гостей с общим счётом 14:3.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У СКА 43 очка и он идёт шестым на Западе.

Следующий матч армейцы проведут 26 декабря в Минске против «Динамо», красно-белые 22 декабря сыграют в гостях с «Шанхайскими Драконами».

