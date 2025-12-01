Хоккей-обозрение

Главный тренер СКА Ларионов: меня буквально вывернуло наизнанку

Вчера, 21:57 Автор: Андрей Моисеев




Игорь Ларионов, СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал причину, по которой он пропустил две игры команды в чемпионате КХЛ.

«Честно скажу, у меня такого давно не было. Если откровенно, в далеком в 1982 году. Эти болезни ходят среди нас, иммунитет в декабре падает. Я такого состояния давно не ощущал. Меня буквально вывернуло наизнанку, — ответил Ларионов на вопрос журналистов на пресс-конференции.

В двух играх без главного тренера команда одержала две победы — над «Шанхайскими Драконами» и «Ак Барсом».

СКА набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матча армейцы встретятся 26 декабря в Минске с местным «Динамо».











