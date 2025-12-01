Хоккей-обозрение

Дубль Панарина помог «Рейнджерс» победить «Филадельфию»

Вчера, 23:29 Автор: Андрей Моисеев




«Рейнджерс» выиграли по буллитам у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счётом 5:4.

Шайбы в матче забросили: Артемий Панарин (20-я минута, 33-я и победный буллит), Винсент Трочек (50), Мика Зибанеджад (58) — Трэвис Санхайм (27), Оуэн Типпетт (28), Тревор Зеграс (31), Родриго Аболс (35).

Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился результативной передачей.

«Рейнджерс» набрали 40 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Филадельфии» 41 очко и она идёт четвёртой на Востоке.

