Александр Овечкин продлил безголевую серию до 7 игр

«Вашингтон» уступил «Детройту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в столице США завершилась со счётом 5:2.

Шайбы в игре забросили: Алексей Протас (31-я минута), Мартин Фехервари (49) — Джон Леонард (2), Джеймс ван Римсдайк (22), Эльмер Сёдерблом (26), Мориц Зайдер (31), Дилан Ларкин (58).

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 18 минут, сделал два броска и завершил матч с показателем полезности «-3». Хоккеист не забивает семь матчей подряд.

«Детройт» набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Вашингтона» 42 балла и он идёт третье место на Востоке.