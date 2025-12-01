Хоккей-обозрение

В матче «Тампы» и «Каролины» Свечников забил Василевскому 8-ю шайбу в сезоне

Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз

«Тампа» обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» завершилась со счётом 6:4.

В составе победителей отличились Гейдж Гонсалвес (21-я минута), Брейден Пойнт (22), Джек Финли (37), Райан Макдона (44) и Джейк Гюнцель (47, 60). У проигравших шайбы забросили Эрик Робинсон (3), Джексон Блейк (5), Брэдли Надо (13) и Андрей Свечников (43).

Нападающий «Харрикейнз» Свечников забросил 8-ю шайбу в сезоне и прервал безголевую серию из 13 матчей.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 из 22 бросков по своим воротам, голкипер «Каролины» Пётр Кочетков сделал 23 сейва.

«Тампа» набрала 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Каролины» 47 баллов и она идёт первой на Востоке.

Главный тренер СКА Ларионов: меня буквально вывернуло наизнанку


