Шайба Минтюкова принесла «Анахайму» победу над «Коламбусом»

«Коламбус» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ, который состоялся в ночь на 21 декабря по московскому времени. Поединок на льду «Хонда-центра» завершился со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Микаэль Гранлунд (3-я минута), Джейкоб Труба (4), Мэйсон Мактавиш (34), Павел Минтюков (57) — Дмитрий Воронков (6), Мэйсон Марчмент (24), Зак Веренски (53).

Нападающий «Блю Джекетс» Воронков забросил 13-ю шайбу в сезоне и занимает второе место в списке лучших снайперов команды.

Форвард «Коламбуса» Марчмент, которого накануне обменяли из «Сиэтла», забил первый гол за новый клуб.

Кирилл Марченко, Иван Проворов и Егор Чинахов приняли участие в матче, но результативными действиями не отметились.

Защитник «Дакс» Павел Минтюков забросил 4-ю шайбу в этом чемпионате.

«Анахайм» набрал 44 очка и занимает четвёртое место в Западной конференции. «Коламбус» проиграл 7 из 8 последних игр и замыкает турнирную таблицу Востока.