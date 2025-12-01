Хоккей-обозрение

Шайба Минтюкова принесла «Анахайму» победу над «Коламбусом»

Сегодня, 08:39 Автор: Андрей Моисеев




Дмитрий Воронков, Коламбус Блю Джекетс

«Коламбус» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ, который состоялся в ночь на 21 декабря по московскому времени. Поединок на льду «Хонда-центра» завершился со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Микаэль Гранлунд (3-я минута), Джейкоб Труба (4), Мэйсон Мактавиш (34), Павел Минтюков (57) — Дмитрий Воронков (6), Мэйсон Марчмент (24), Зак Веренски (53).

Нападающий «Блю Джекетс» Воронков забросил 13-ю шайбу в сезоне и занимает второе место в списке лучших снайперов команды.

ВИДЕО

Форвард «Коламбуса» Марчмент, которого накануне обменяли из «Сиэтла», забил первый гол за новый клуб.

Кирилл Марченко, Иван Проворов и Егор Чинахов приняли участие в матче, но результативными действиями не отметились.

Защитник «Дакс» Павел Минтюков забросил 4-ю шайбу в этом чемпионате.

ВИДЕО

«Анахайм» набрал 44 очка и занимает четвёртое место в Западной конференции. «Коламбус» проиграл 7 из 8 последних игр и замыкает турнирную таблицу Востока.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
Овечкин мощным силовым приёмом свалил защитника «Детройта»
Российские хоккеисты набрали 19 очков за один игровой день в НХЛ
Шайба Минтюкова принесла «Анахайму» победу над «Коламбусом»
В матче «Тампы» и «Каролины» Свечников забил Василевскому 8-ю шайбу в сезоне
В НХЛ сняли видео победного буллита Панарина в матче с «Филадельфией»
Дубль Панарина помог «Рейнджерс» победить «Филадельфию»
Александр Овечкин продлил безголевую серию до 7 игр
Панарин опередил Дацюка по голам за карьеру в НХЛ
Главный тренер СКА Ларионов: меня буквально вывернуло наизнанку


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты