Хоккей-обозрение

Российские хоккеисты набрали 19 очков за один игровой день в НХЛ

Сегодня, 09:27 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс

В ночь на 21 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялись 13 матчей. Российские игроки в этот игровой день набрали 19 очков.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль и забил победный буллит в поединке «Филадельфией».

Самое интересное видео с участием российских игроков смотрите в нашем Telegram-канале.

Форвард «Чикаго» Илья Михеев в отсутствие Коннора Бедарда забросил две шайбы, но это не помогло его команде одержать победу в матче с «Оттавой».

Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка и помог «Миннесоте» одержать седьмую победу подряд.

Павел Бучневич сделал два ассиста и набрал 19-е очко в нынешнем сезоне.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не забивает уже семь матчей подряд.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
Овечкин мощным силовым приёмом свалил защитника «Детройта»
Российские хоккеисты набрали 19 очков за один игровой день в НХЛ
Шайба Минтюкова принесла «Анахайму» победу над «Коламбусом»
В матче «Тампы» и «Каролины» Свечников забил Василевскому 8-ю шайбу в сезоне
В НХЛ сняли видео победного буллита Панарина в матче с «Филадельфией»
Дубль Панарина помог «Рейнджерс» победить «Филадельфию»
Александр Овечкин продлил безголевую серию до 7 игр
Панарин опередил Дацюка по голам за карьеру в НХЛ
Главный тренер СКА Ларионов: меня буквально вывернуло наизнанку


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты