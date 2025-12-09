Российские хоккеисты набрали 19 очков за один игровой день в НХЛ

В ночь на 21 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялись 13 матчей. Российские игроки в этот игровой день набрали 19 очков.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль и забил победный буллит в поединке «Филадельфией».

Форвард «Чикаго» Илья Михеев в отсутствие Коннора Бедарда забросил две шайбы, но это не помогло его команде одержать победу в матче с «Оттавой».

Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка и помог «Миннесоте» одержать седьмую победу подряд.

Павел Бучневич сделал два ассиста и набрал 19-е очко в нынешнем сезоне.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не забивает уже семь матчей подряд.