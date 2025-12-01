Овечкин мощным силовым приёмом свалил защитника «Детройта»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить шайбу в седьмом матче подряд, но отметился мощным силовым приёмом против защитника «Детройта» Джейкоба Бернарда-Докера.
ВИДЕО
«Столичные» проиграли «Ред Уингз» со счётом 2:5, Овечкин сделал два броска по воротам Джона Гибсона и завершил игру с показателем полезности «-3».
В этом сезоне форвард в 35 матчах набрал 31 (14+17) очко и занимает по результативности второе место в команде.
«Вашингтон» набрал 42 очка и идёт третьим в турнирной таблице Восточной конференции.