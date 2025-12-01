Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига признала нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина первой звездой игрового дня.

Форвард отметился дублем в матче с «Филадельфией». Также на счету хоккеиста точный бросок в серии послематчевых буллитов, который оказался для «синерубашечников» победным.

Второй звездой лига назвала голкипера «Канадиенс» Джейкоба Фаулера, отразившего 31 бросок по своим воротам в матче с «Пингвинз».

Третьей звездой назван форвард «Калгари» Райан Ломберг, забросивший шайбу в поединке с «Вегасом».