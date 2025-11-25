Шестёркин пообещал оплатить ужин команде после матча с «Филадельфией»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пообещал оплатить ужин всей команде после неудачной игры в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Российский вратарь пропустил четыре шайбы во втором периоде встречи, но команда в итоге одержала победу в дополнительное время. Решающий вклад внёс Артемий Панарин, оформивший дубль и забросивший победную шайбу в серии послематчевых буллитов.

«Во втором периоде мы играли без вратаря. Я пропустил легкие голы. Я был расстроен, но старался вернуться в игру и дать нам шанс на победу. Сегодня мы превосходно действовали в атаке. Я должен всем ужин», — приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» набрали 40 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.