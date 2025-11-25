Хоккей-обозрение

Шестёркин пообещал оплатить ужин команде после матча с «Филадельфией»

Сегодня, 11:25 Автор: Андрей Моисеев




Игорь Шестёркин, Нью-Йорк Рейнджерс

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пообещал оплатить ужин всей команде после неудачной игры в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Российский вратарь пропустил четыре шайбы во втором периоде встречи, но команда в итоге одержала победу в дополнительное время. Решающий вклад внёс Артемий Панарин, оформивший дубль и забросивший победную шайбу в серии послематчевых буллитов.

«Во втором периоде мы играли без вратаря. Я пропустил легкие голы. Я был расстроен, но старался вернуться в игру и дать нам шанс на победу. Сегодня мы превосходно действовали в атаке. Я должен всем ужин», — приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» набрали 40 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Тренин лидирует в НХЛ по количеству силовых приемов
Шестёркин пообещал оплатить ужин команде после матча с «Филадельфией»
Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
Овечкин мощным силовым приёмом свалил защитника «Детройта»
Российские хоккеисты набрали 19 очков за один игровой день в НХЛ
Шайба Минтюкова принесла «Анахайму» победу над «Коламбусом»
В матче «Тампы» и «Каролины» Свечников забил Василевскому 8-ю шайбу в сезоне
В НХЛ сняли видео победного буллита Панарина в матче с «Филадельфией»
Дубль Панарина помог «Рейнджерс» победить «Филадельфию»
Александр Овечкин продлил безголевую серию до 7 игр


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449