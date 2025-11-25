Хоккей-обозрение

Московское «Динамо» обыграло по буллитам ЦСКА в матче КХЛ

Сегодня, 17:48 Автор: Андрей Моисеев




ЦСКА — Динамо Москва, 20 декабря 2025

Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на льду «ЦСКА-Арены» завершилась со счётом 1:0.

В основное и дополнительное время счёт не был открыт. Победную шайбу в серии послематчевых буллитов забросил Артём Ильенко.

«Динамо» набрало 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В активе ЦСКА 49 очко и восьмое место на Западе.

Следующий матч армейцы проведут 23 декабря в Череповце против «Северстали», динамовцы в этот же день сыграют с одноклубниками в Минске.

Фото: ХК ЦСКА







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Московское «Динамо» обыграло по буллитам ЦСКА в матче КХЛ
Тренин лидирует в НХЛ по количеству силовых приемов
Шестёркин пообещал оплатить ужин команде после матча с «Филадельфией»
Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
Овечкин мощным силовым приёмом свалил защитника «Детройта»
Российские хоккеисты набрали 19 очков за один игровой день в НХЛ
Шайба Минтюкова принесла «Анахайму» победу над «Коламбусом»
В матче «Тампы» и «Каролины» Свечников забил Василевскому 8-ю шайбу в сезоне
В НХЛ сняли видео победного буллита Панарина в матче с «Филадельфией»
Дубль Панарина помог «Рейнджерс» победить «Филадельфию»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449