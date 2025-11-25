Московское «Динамо» обыграло по буллитам ЦСКА в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на льду «ЦСКА-Арены» завершилась со счётом 1:0.

В основное и дополнительное время счёт не был открыт. Победную шайбу в серии послематчевых буллитов забросил Артём Ильенко.

«Динамо» набрало 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В активе ЦСКА 49 очко и восьмое место на Западе.

Следующий матч армейцы проведут 23 декабря в Череповце против «Северстали», динамовцы в этот же день сыграют с одноклубниками в Минске.