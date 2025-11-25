Овечкин не забивает за «Вашингтон» уже восемь матчей подряд

«Вашингтон» проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Литтл Сизарс-арены» завершилась со счётом 3:2.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросил Этен Фрэнк (15-я минута, 51-я). У «Ред Уингз» отличились Лукас Рэймонд (29, Джон Леонард (34) и Мориц Зайдер (65).

Александр Овечкин провёл на льду более 17 минут, сделал пять бросков и не отметился результативными действиями. Хоккеист не забивает восемь матчей подряд.

«Детройт» набрал 45 очков и занимает второе место в Восточной конференции. У «Вашингтона» 43 балла и он идёт третьим на Востоке.