Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Сегодня, 06:35 Автор: Андрей Моисеев




Павел Дорофеев, Вегас Голден Найтс

«Эдмонтон» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду арены «Роджерс Плэйс» завершился со счётом 4:3.

В составе «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид (10-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (15, 23) и Зак Хайман (28). У «Голден Найтс» шайбы забросили Томаш Гертл (33), Павел Дорофеев (44) и Митчелл Марнер (46).

ВИДЕО

«Эдмонтон» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Вегаса» также 42 очка и он идёт пятым на Западе.

Фото: nhl.com







