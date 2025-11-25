Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Эдмонтоном» Сегодня, 06:35 Автор: Андрей Моисеев









«Эдмонтон» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду арены «Роджерс Плэйс» завершился со счётом 4:3. В составе «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид (10-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (15, 23) и Зак Хайман (28). У «Голден Найтс» шайбы забросили Томаш Гертл (33), Павел Дорофеев (44) и Митчелл Марнер (46). ВИДЕО «Эдмонтон» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Вегаса» также 42 очка и он идёт пятым на Западе.



Фото: nhl.com















