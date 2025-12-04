Хоккей-обозрение

Кросби обошёл Лемье и занял 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Сегодня, 07:08 Автор: Андрей Моисеев




Сидни Кросби, Питтсбург Пингвинз

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби в матче с «Монреалем», который состоялся в ночь на 22 декабря, отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

38-летний канадец за время карьеры в НХЛ набрал 1724 (645+1079) очка и стал лучшим бомбардиром «Пингвинз» за всю историю. Форвард опередил Марио Лемье, до этого занимающего первое место в команде по системе «гол+пас».

ВИДЕО

Кросби вышел на чистое восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У занимающего седьмую строчку Стива Айзермана 1755 результативных баллов.

«Питтсбург» выиграл у «Монреаля» со счётом 4:3, нападающий «Канадиенс» Иван Демидов записал на свой счёт гол и передачу.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Макдэвид обошёл Маккиннона в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Кросби обошёл Лемье и занял 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
«Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин не забил в восьмом матче подряд
Московское «Динамо» обыграло по буллитам ЦСКА в матче КХЛ
Тренин лидирует в НХЛ по количеству силовых приемов
Шестёркин пообещал оплатить ужин команде после матча с «Филадельфией»
Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
Овечкин мощным силовым приёмом свалил защитника «Детройта»
Российские хоккеисты набрали 19 очков за один игровой день в НХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449