Кросби обошёл Лемье и занял 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби в матче с «Монреалем», который состоялся в ночь на 22 декабря, отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

38-летний канадец за время карьеры в НХЛ набрал 1724 (645+1079) очка и стал лучшим бомбардиром «Пингвинз» за всю историю. Форвард опередил Марио Лемье, до этого занимающего первое место в команде по системе «гол+пас».

Кросби вышел на чистое восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У занимающего седьмую строчку Стива Айзермана 1755 результативных баллов.

«Питтсбург» выиграл у «Монреаля» со счётом 4:3, нападающий «Канадиенс» Иван Демидов записал на свой счёт гол и передачу.