Макдэвид обошёл Маккиннона в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» и на один балл опередил форварда «Колорадо» Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ.

На счету хоккеиста «Ойлерз» 23 заброшенные шайбы и 39 результативных передач. В активе Маккиннона, который сегодня ночью отметился дублем в поединке с «Миннесотой», 61 (30+31) очко.

Третье место в списке занимает Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» — 54 (18+36). В пятёрку лучших входят одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (52, 17+35) и Микко Рантанен из «Далласа» (49, 14+35).

Российский нападающий Никита Кучеров набрал 43 (13+30) баллов и занимает 12-е место.