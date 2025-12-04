Хоккей-обозрение

Макдэвид обошёл Маккиннона в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Сегодня, 07:31 Автор: Андрей Моисеев




Коннор Макдэвид, Эдмонтон Ойлерз

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» и на один балл опередил форварда «Колорадо» Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ.

На счету хоккеиста «Ойлерз» 23 заброшенные шайбы и 39 результативных передач. В активе Маккиннона, который сегодня ночью отметился дублем в поединке с «Миннесотой», 61 (30+31) очко.

ВИДЕО

Третье место в списке занимает Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» — 54 (18+36). В пятёрку лучших входят одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль (52, 17+35) и Микко Рантанен из «Далласа» (49, 14+35).

Российский нападающий Никита Кучеров набрал 43 (13+30) баллов и занимает 12-е место.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Макдэвид обошёл Маккиннона в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Кросби обошёл Лемье и занял 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
«Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин не забил в восьмом матче подряд
Московское «Динамо» обыграло по буллитам ЦСКА в матче КХЛ
Тренин лидирует в НХЛ по количеству силовых приемов
Шестёркин пообещал оплатить ужин команде после матча с «Филадельфией»
Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
Овечкин мощным силовым приёмом свалил защитника «Детройта»
Российские хоккеисты набрали 19 очков за один игровой день в НХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449