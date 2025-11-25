Дорофеев вторым из российских хоккеистов забросил 15 шайб в сезоне НХЛ Сегодня, 08:23 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» отметился заброшенной шайбой. Хоккеист реализовал большинство на 14-й минуте второго периода. 25-летний форвард забил 15-ю шайбу и стал вторым российским игроком, который достиг этой отметки в текущем сезоне. ВИДЕО Первое место удерживает за собой Кирилл Капризов из «Миннесоты», на счету которого 22 точных броска. Третью строчку в списке российских снайперов занимает Александр Овечкин из «Вашингтона» (14). По 13 шайб забили Никита Кучеров из «Тампа-Бэй», Артемий Панарин из «Рейнджерс» и Дмитрий Воронков из «Коламбуса».



Фото: nhl.com
















