Демидов догнал Сеннеке в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков Сегодня, 08:50









Нападающий «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счёт гол и ассист в матче против «Питтсбурга» и набрал 28-е очко в текущем сезоне. На счету 20-летнего форварда 8 голов и 20 передач в 36 матчах. Демидов догнал Беккетта Сеннеке из «Анахайма» в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков (11+17). ВИДЕО На третьей строчке расположился игрок обороны «Айлендерс» Мэттью Шефер (24, 9+15), в топ-6 лучших вошли одноклубник Демидова Оливер Капанен (19, 11+8), форвард «Вашингтона» Райан Леонард (18, 7+11) и нападающий «Детройта» Эммитт Финни (18, 8+10). Всего в нынешнем чемпионате 15 хоккеистов из России проводят дебютный сезон в главной заокеанской лиге. Второй результат по системе «гол+пас» показывает 24-летний нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк (16, 7+9).



Фото: nhl.com















