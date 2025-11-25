Хоккей-обозрение

Демидов догнал Сеннеке в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Сегодня, 08:50 Автор: Андрей Моисеев




Иван Демидов, Монреаль Канадиенс

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счёт гол и ассист в матче против «Питтсбурга» и набрал 28-е очко в текущем сезоне. На счету 20-летнего форварда 8 голов и 20 передач в 36 матчах.

Демидов догнал Беккетта Сеннеке из «Анахайма» в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков (11+17).

ВИДЕО

На третьей строчке расположился игрок обороны «Айлендерс» Мэттью Шефер (24, 9+15), в топ-6 лучших вошли одноклубник Демидова Оливер Капанен (19, 11+8), форвард «Вашингтона» Райан Леонард (18, 7+11) и нападающий «Детройта» Эммитт Финни (18, 8+10).

Всего в нынешнем чемпионате 15 хоккеистов из России проводят дебютный сезон в главной заокеанской лиге. Второй результат по системе «гол+пас» показывает 24-летний нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк (16, 7+9).

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Лидер гонки бомбардиров КХЛ Ткачёв рассказал о своей главной мечте в карьере
Демидов догнал Сеннеке в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков
Дорофеев вторым из российских хоккеистов забросил 15 шайб в сезоне НХЛ
Макдэвид обошёл Маккиннона в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Кросби обошёл Лемье и занял 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
«Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин не забил в восьмом матче подряд
Московское «Динамо» обыграло по буллитам ЦСКА в матче КХЛ
Тренин лидирует в НХЛ по количеству силовых приемов
Шестёркин пообещал оплатить ужин команде после матча с «Филадельфией»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449