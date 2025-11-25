Хоккей-обозрение

Лидер гонки бомбардиров КХЛ Ткачёв рассказал о своей главной мечте в карьере

Автор: Андрей Моисеев




Владимир Ткачёв, Металлург

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв рассказал о своей главной мечте в карьере.

«У меня мечта — выиграть наконец-то свой первый Кубок в карьере. Не то что даже мечта, а скорее цель. Очень хочу поднять над головой Кубок Гагарина», — приводит слова Ткачёва «Чемпионат».

30-летний форвард в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги в 36 матчах набрал 47 (9+38) очков и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

Всего в 506 играх в КХЛ Ткачёв забросил 129 шайб и отдал 307 результативных передач и занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

