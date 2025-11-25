Плющев: «Хоккей в КХЛ канадскими гастарбайтерами не поднимешь»

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев высказался об уровне российских тренеров в Континентальной хоккейной лиге.

«В КХЛ все меньше грамотных российских специалистов — и все больше сватьев-братьев различных Буше, Гру и прочих. Президент ставит задачу выходить в науке и производстве на первое место. А хоккей — это именно наука, никакими канадскими гастарбайтерами ее не поднимешь!» — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

По количеству побед в нынешнем сезоне лидирует Андрей Разин из «Металлурга» (23), второе место занимает Анвар Гатиятулин из «Ак Барса» (22), замыкает тройку Ги Буше из «Авангарда» (20). По 19 побед в активе Боба Хартли («Локомотив»), Андрея Козырева («Северсталь») и Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск).