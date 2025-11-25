Косолапов из «Сибири» впервые признан лучшим нападающим недели в КХЛ Сегодня, 12:50 Автор: Андрей Моисеев









Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам матчей, которые состоялись с 15 по 21 декабря 2025 года. Лучшим голкипером лига назвала Никиту Серебрякова из «Авангарда», одержавшего две победы в трёх матчах с коэффициентом надежности 1,0, передает пресс-служба КХЛ. Лучшим защитником признан Никита Лямкин из «Ак Барса». Игрок набрал 4 (0+4) очка в трёх матчах. Лучшим нападающим назван Антон Косолапов из «Сибири». Хоккеист набрал 6 (4+2) очков в трёх матчах недели и забил одну победную шайбу. Лучшим новичком назван 19-летний форвард «Металлурга» Игорь Нечаев, набравший 2 (1+1) очка.



Фото: ХК «Сибирь»















