Задоров вышел на первое место по штрафным минутам в сезоне НХЛ

Никита Задоров, Бостон Брюинз

Защитник «Бостона» Никита Задоров вышел на первое место по количеству штрафных минут в нынешнем сезоне.

22 декабря в поединке с «Оттавой» хоккеист в первом периоде получил две минуты за подножку, а затем в третьей двадцатиминутке заработал 12 минут за грубость и неспортивное поведение. Всего на счету россиянина 80 минут штрафа.

Возглавлявший до этого список самых грубых игроков нападающий «Далласа» Микко Рантанен (69 минут) сегодня ночью в игре с «Торонто» обошёлся без удалений и отдал россиянину лидерство по этому показателю.

В тройку лидеров входит игрок обороны «Виннипега» Логан Стэнли (69).

