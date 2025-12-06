Малкин поздравил Кросби с бомбардирским рекордом

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча с «Монреалем» поздравил своего одноклубника Сидни Кросби с клубным бомбардирским рекордом.

Капитан «Пингвинз» сегодня ночью записал на свой счёт гол и передачу, набрал 1724 очка за карьеру и опередил Марио Лемье в списке лучших бомбардиров команды.

ВИДЕО

«Возможно, в этом достижении есть и небольшая моя заслуга, ведь я помог тебе набрать много очков. Поздравляю, надеюсь, это не последний раз, когда ты бьешь рекорды», — приводит слова Малкина Telegram-канал «Хоккей на Кинопоиске».

В этом сезоне Кросби в 35 играх набрал 37 (20+17) результативных баллов.