Хоккей-обозрение

«Металлург» обыграл по буллитам «Нефтехимик» в матче КХЛ

Сегодня, 19:32 Автор: Андрей Моисеев




Металлург — Нефтехимик 22 декабря 2025

В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 22 декабря в Магнитогорске, «Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Егор Коробкин (25-я минута), Никита Коротков (35), Роман Канцеров (49) и Руслан Исхаков (победный буллит). У проигравших отличились Григорий Селезнёв (3), Лука Профака (43) и Тимур Хайруллин (53).

«Металлург» выиграл 5 из 6 последних игр, набрал 59 очков и продолжает лидировать в общей турнирной таблице КХЛ. «Нефтехимик» проиграл четвёртый матч подряд и с 38 очками идёт пятым на Востоке.

В следующем матче нижнекамцы 24 декабря встретятся в гостях с «Авангардом», «Магнитка» сыграет в Омске 26 декабря.

Фото: ХК «Нефтехимик»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Голкипер «Айлендерс» Сорокин пропустит несколько матчей из-за травмы
«Металлург» обыграл по буллитам «Нефтехимик» в матче КХЛ
ЦСКА заключил полноценный контракт с Сергеем Калининым
Малкин поздравил Кросби с бомбардирским рекордом
Задоров вышел на первое место по штрафным минутам в сезоне НХЛ
Косолапов из «Сибири» впервые признан лучшим нападающим недели в КХЛ
Плющев: «Хоккей в КХЛ канадскими гастарбайтерами не поднимешь»
Лидер гонки бомбардиров КХЛ Ткачёв рассказал о своей главной мечте в карьере
Демидов догнал Сеннеке в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков
Дорофеев вторым из российских хоккеистов забросил 15 шайб в сезоне НХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449