«Металлург» обыграл по буллитам «Нефтехимик» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 22 декабря в Магнитогорске, «Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Егор Коробкин (25-я минута), Никита Коротков (35), Роман Канцеров (49) и Руслан Исхаков (победный буллит). У проигравших отличились Григорий Селезнёв (3), Лука Профака (43) и Тимур Хайруллин (53).

«Металлург» выиграл 5 из 6 последних игр, набрал 59 очков и продолжает лидировать в общей турнирной таблице КХЛ. «Нефтехимик» проиграл четвёртый матч подряд и с 38 очками идёт пятым на Востоке.

В следующем матче нижнекамцы 24 декабря встретятся в гостях с «Авангардом», «Магнитка» сыграет в Омске 26 декабря.