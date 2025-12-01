Голкипер «Айлендерс» Сорокин пропустит несколько матчей из-за травмы

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустит несколько игр команды из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что голкипер вернётся на лёд после рождественских праздников. В ближайшее время подопечные Патрика Руа сыграют против «Нью-Джерси» (24 декабря), «Рейнджерс» (28 декабря) и «Коламбуса» (29 декабря).

Вместо Сорокина из фарм-клуба был вызван швед Маркус Хёгберг.

В этом сезоне россиянин одержал в 24 матчах 12 побед, имеет коэффициент надёжности 2,55 и процент отражённых бросков 91,0.