Шайбы Гребёнкина и Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Ванкувер»

Никита Гребёнкин, Филадельфия Флайерз

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 23 декабря на «Иксфинити Мобайл Арене», «Филадельфия» одержал победу над «Ванкувер» со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Никита Гребёнкин (34-я минута), Карл Грундстрём (46), Кристиан Дворак (48), Оуэн Типпетт (56) и Матвей Мичков (59). У проигравших шайбы забросили Макс Сассон (54) и Дрю О'Коннор (60).

22-летний нападающий «Флайерз» Гребёнкин записал на свой счёт гол и передачу и был признан первой звездой встречи.

