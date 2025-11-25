Шайбы Гребёнкина и Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Ванкувер»

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 23 декабря на «Иксфинити Мобайл Арене», «Филадельфия» одержал победу над «Ванкувер» со счётом 5:2.

ВИДЕО

В составе победителей отличились Никита Гребёнкин (34-я минута), Карл Грундстрём (46), Кристиан Дворак (48), Оуэн Типпетт (56) и Матвей Мичков (59). У проигравших шайбы забросили Макс Сассон (54) и Дрю О'Коннор (60).

ВИДЕО

22-летний нападающий «Флайерз» Гребёнкин записал на свой счёт гол и передачу и был признан первой звездой встречи.