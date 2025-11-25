Хоккей-обозрение

Кучеров и Василевский помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Сент-Луис»

Автор: Андрей Моисеев




Андрей Василевский, Тампа-Бэй Лайтнинг

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 23 декабря на «Бенчмарк Интернейшнл-Арене», «Тампа-Бэй» выиграла у «Сент-Луиса» со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Понтус Хольмберг (1-я минута), Даррен Рэддиш (10), Энтони Чирелли (29) и Оливер Бьёркстранд (46). У проигравших единственную шайбу забросил Джастин Фолк (27).

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду более 16 минут и записал на свой счёт две результативные передачи.

Голкипер Андрей Василевский сделал 23 сейва и был признан второй звездой встречи.

