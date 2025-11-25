Хоккей-обозрение

Гол Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Лос-Анджелес»

Сегодня, 08:43 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Марченко, Коламбус Блю Джекетс

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 23 декабря на «Крипто.ком-Арене», «Лос-Анджелес» проиграл «Коламбусу» со счётом 1:3.

В составе победителей отличились Мэйсон Марчмент (5-я минута, 20-я) и Кирилл Марченко (55). У проигравших шайбу забросил Андрей Кузьменко (39).

Форвард «Коламбуса» Марчмент, которого несколько дней назад обменяли из «Сиэтла», забросил три шайбы в двух матчах за новую команду.

Нападающий Дмитрий Воронков записал на свой счёт результативную передачу. Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов результативными действиями не отметился.

