Опрос показал, что футбол почти в два раза популярнее хоккея в России

Сегодня, 11:20 Автор: Андрей Моисеев




Проведённое РИА Новости совместно с порталом SuperJob исследование показало, что 15% жителей России интересуются хоккеем.

Лидером зрительских предпочтений является футбол, за этим видом спорта следят 26% опрошенных. Хоккей занимает второе место, далее следуют боевые искусства (14%), лыжный спорт и фигурное катание (по 12%).

Отмечается, что более половины россиян (43%) совсем не интересуются спортом. Среди молодых людей процент тех, кто не смотрит соревнования и не читает новости, ещё выше (63%).

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о рекордной посещаемости игр лиги в сезоне 2025/2026. В среднем на матч ходит 8000 зрителей.

