Фетисов назвал команды, за которые болеет в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, за какие команды болеет в Национальной хоккейной лиге.

«Трудно ли выбрать, за кого болеть — за «Детройт» или «Вашингтон»? Я не настолько сентиментален. Да, я благодарен «Детройту», в этой команде прошла успешная часть моей спортивной карьеры. Но это было в прошлом. Сейчас меня больше волнует то, как обстоят дела у наших хоккеистов», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

В составе «Детройта» Фетисов выступал с 1995 по 1998 год, дважды становился с командой обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне в составе «Ред Уингз» нет ни одного российского хоккеиста.

«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 911 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является лучшим снайпером за всю историю лиги.