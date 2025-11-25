Минское «Динамо» разгромило московских одноклубников Сегодня, 21:55 Автор: Андрей Моисеев









Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Минске завершилась со счётом 7:1. В составе победителей отличились Илья Усов (2-я минута), Виталий Пинчук (5), Сэм Энас (26), Егор Бориков (28), Даниил Липский (37), Вадим Шипачёв (44) и Алекс Лимож (58). У проигравших шайбу забросил Семён Дер-Аргучинцев (33). 20-летний нападающий минских динамовцев Бориков записал на свой счёт гол и три результативные передачи. В следующем матче минчане сыграют 26 декабря со СКА, московское «Динамо» 25 декабря встретится в гостях с «Локомотивом».



Фото: ХК «Динамо» Минск















