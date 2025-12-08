Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» Сегодня, 05:51 Автор: Андрей Моисеев









«Рейнджерс» выиграли в гостях у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Кэпитал Уан-Арены» завершился со счётом 7:3. В составе победителей отличились Тейлор Рэддиш (15-я минута, 49-я), Уилл Кайлли (32), Алекси Лафреньер (50), Винсент Трочек (54, 59) и Артемий Панарин (58). У проигравших шайбы забросили Джон Карлсон (21), Дилан Строум (29) и Алексей Протас (33). Александр Овечкин провёл на льду более 18 минут и завершил встречу с показателем полезности «-2». ВИДЕО Артемий Панарин записал на свой счёт гол и результативную передачу.



Фото: nhl.com
















